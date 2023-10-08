Повітряні сили: Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед»

Навряд чи РФ зможе самостійно виробляти ударні безпілотники без допомоги Ірану

В українській розвідці повідомляють, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів для атаки на територію України. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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«Є певні ознаки того, що цей процес ще буде зростати. При аналізі даних, які надходять від розвідувальних служб та від фахівців, відзначається зростання. Але ймовірно, що вони не зможуть виробляти їх самостійно без допомоги Ірану. Якщо виробництво вже встановлено, якість продукції може покращитися, але запчастини залишаються запчастинами. Очевидно, що і надалі вони будуть співпрацювати з Іраном для отримання технологій, які їм не вдасться виробити самостійно», – зазначив Ігнат.

Раніше повідомлялося, що восени та взимку Росія може застосувати проти України рекордну кількість дронів-камікадзеь «Шахед».

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Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.