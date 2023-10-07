Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 жовтня

Триває 591-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

Минулої доби кремлівські війська завдали чергового ракетного удару по цивільному об'єкту у центральній частині міста Харків. Внаслідок таких терористичних дій загинули дві людини, ще 30 осіб отримали поранення. Пошкоджено 61 багатоквартирний, 17 приватних будинків та 10 об’єктів соціально-побутової сфери.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски-Радьківські Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили п’ять атак ворога східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В ході ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

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На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.