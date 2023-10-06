Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони
Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів
Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.», – написав він.
Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.
На потреби оборони виділяється 303 млрд грн, зокрема для:
- +195,7 млрд грн – ЗСУ,
- +39,7 млрд грн – Національної гвардії,
- +20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,
- +19 млрд грн – Національної поліції,
- +13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
- +4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
- +4,2 млрд грн – СБУ,
- +2,5 млрд грн – ГУР МО,
- +2,1 млрд грн – Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,
- + 570,2 млн грн – Держспецзв'язку,
- + 500,7 млн грн – Службі зовнішньої розвідки,
- + 230,5 млн грн – Управлінню державної охорони,
- +151 млн грн – винагорода курсантам системи МВС.
«Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.» – зазначив Железняк.
Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України.
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