Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони

Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів

Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.», – написав він.

Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.

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На потреби оборони виділяється 303 млрд грн, зокрема для:

+195,7 млрд грн – ЗСУ,

+39,7 млрд грн – Національної гвардії,

+20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,

+19 млрд грн – Національної поліції,

+13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд грн – СБУ,

+2,5 млрд грн – ГУР МО,

+2,1 млрд грн – Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн грн – Держспецзв'язку,

+ 500,7 млн грн – Службі зовнішньої розвідки,

+ 230,5 млн грн – Управлінню державної охорони,

+151 млн грн – винагорода курсантам системи МВС.

«Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.» – зазначив Железняк.

Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України.