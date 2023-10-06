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Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони
На потреби оборони виділяється 303 млрд грн
фото з відкритих джерел

Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів

Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.», – написав він.

Законопроєкт №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.

На потреби оборони виділяється 303 млрд грн, зокрема для:

  • +195,7 млрд грн – ЗСУ,
  • +39,7 млрд грн – Національної гвардії,
  • +20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,
  • +19 млрд грн – Національної поліції,
  • +13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
  • +4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
  • +4,2 млрд грн – СБУ,
  • +2,5 млрд грн – ГУР МО,
  • +2,1 млрд грн – Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,
  • + 570,2 млн грн – Держспецзв'язку,
  • + 500,7 млн грн – Службі зовнішньої розвідки,
  • + 230,5 млн грн – Управлінню державної охорони,
  • +151 млн грн – винагорода курсантам системи МВС.

«Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.» – зазначив Железняк.

Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України.

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Теги: Верховна Рада бюджет війна

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