Повітряні сили: восени і взимку РФ випустить по Україні рекордну кількість дронів

За минулий місяць окупанти спрямували на нашу країну понад 500 ударних безпілотників

Восени та взимку Росія може застосувати проти України рекордну кількість дронів-камікадзеь «Шахед». Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань безпілотних апаратів «Шахед», – спрогнозував посадовець.

За даними Ігната, лише за минулий місяць Росія спрямувала на Україну понад 500 ударних дронів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 «Шахедів». А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць», – підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.