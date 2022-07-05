Окупанти знищили місцеву школу у Харкові (фото)

Під ворожим вогнем опинились міста та села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів

Під ворожим вогнем опинились міста та села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Російські війська атакували школу у Харкові. Від навчального закладу залишились лише руїни. Наслідки обстрілу показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ракетні удари окупанти завдали близько 4:00 ранку.

Ракета влучила у звичайну загальноосвітню школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Гімназія була порожньою.

Нагадаємо, уніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як повідомлялося, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.

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