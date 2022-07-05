Окупанти знищили місцеву школу у Харкові (фото)
За попередньою інформацією, постраждалих немає
Російські війська атакували школу у Харкові. Від навчального закладу залишились лише руїни. Наслідки обстрілу показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ракетні удари окупанти завдали близько 4:00 ранку.
Ракета влучила у звичайну загальноосвітню школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Гімназія була порожньою.
Нагадаємо, уніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Як повідомлялося, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.
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