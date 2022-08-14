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Окупанти знову брешуть: Піски під контролем України, – військові

Володимир Миленко
glavcom.ua
Окупанти знову брешуть: Піски під контролем України, – військові
Ситуація в районів Пісків важка, тривають постійні бої, але територія контролюється Збройними силами України
фото: «24 канал» / Єлизавета Герасимюк

Рашисти знову штурмували селище на північно-західній околиці Донецька

Збройні сили України продовжують утримувати під своїм контролем селище Піски. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Череватий таким чином спростував черговий інформаційний вкид росіян, який вкотре заявили про те, що захопили Піски.

В районі Пісків, розповів речник Східного угруповання українських військ, тривають інтенсивні бої, ситуація в селищі складна, але Збройні сили України продовжують контролювати Піски.

Нагадаємо, що 6 серпня російську брехню про захоплення Пісків спростував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Додамо, міністерство оборони Великої Британії наголосило на тому, що саме за Піски точитимуться особливо запеклі бої у найближчі тижні.

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Теги: Донеччина війна

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