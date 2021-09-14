Бойовики поранили українського військового біля Пісків

Російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет

Російські окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків. У результаті обстрілу поранений український військовий, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Від початку доби й станом на 12:00 було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

«У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.

Зазначимо, Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі: за два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців.

13 вересня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, один захисник України загинув.

До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.