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    Бойовики поранили українського військового біля Пісків

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    На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь - Бойовики поранили українського військового біля Пісків
    На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь
    фото: штаб ООС

    Російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет

    Російські окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків. У результаті обстрілу поранений український військовий, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    Від початку доби й станом на 12:00 було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    «У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна – задовільний», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.

    Зазначимо, Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі: за два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців.

    13 вересня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, один захисник України загинув.

    До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.

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    Теги: Росія окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна Донеччина військові Україна Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики поранили українського військового біля Пісків