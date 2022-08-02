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Там просто пекло: Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці

Альона Боженко
Вчора, 23:14 glavcom.ua
Там просто пекло: Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці
Зеленський назвав пеклом ситуацію у двох містах на Донбасі
фото: radiosvoboda.org

Щодня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю

Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, українські військові роблять все для того, щоб противник постійно ніс все більш болісні втрати завдяки західним озброєнням, в тому числі Himars.

«Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – зазначив Зеленський.

Він додав, що щодня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду.

«Щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання. Сьогодні я дякую також і цим людям – кожному й кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення у державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї», – додав президент.

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. 

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Теги: війна в Україні Донбас Авдіївка Володимир Зеленський

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