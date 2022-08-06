Хто контролює Піски? Роз’яснення військового губернатора Донеччини

В районі Пісків тривають бої, але ворог не зайняв селище у передмісті Донецька, як про це розказують рашисти

Поява окупантів у північно-західному передмісті Донецька є російським фейком

Селище Піски, що межує із Куйбишівським районом окупованого Донецька, перебуває під контролем Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що «інформація» про появу рашистів у Пісках – це фейк, який росіяни розганяють для дезінформації українського суспільства. Так само, додав військовий губернатор Донеччини, окупанти брешуть і про свої успіхи в районі Краматорська та Слов’янська.

«Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті (Пісках – ред.), але [українське] командування вжило додаткові заходи для того, щоб плани ворога не здійснилися», – запевнив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що в районі селища Піски бойові дії тривали протягом усієї ночі.

Учора ж, 5 серпня, були зафіксовані артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.