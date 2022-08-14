Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 серпня

Неспокійно у семи областях України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − три прильоти. Без втрат. 13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад області − Шалигинської, Хотинської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування.

Дніпропетровщина

Рашисти знову обстріляли два райони − Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили тричі − з «Градів» та ствольної артилерії. У Нікополі та Марганці пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, магазини, газоводи та лінії електропередач.

У Марганці поранено одну людину, у лікарні. У Нікополі − без постраждалих. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

У ніч на 14 серпня окупанти влучили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Горіли авто, приватне домоволодіння, пошкоджена критична інфраструктура. Попередньо − троє постраждалих. По області протягом доби рашисти завдавали артилерійські удари по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах.

У Харкові вночі ударів не було. Вчора ввечері близько 18 години зафіксували обстріл РСЗВ у Київському районі Харкова. Постраждалих немає, горіли господарчі споруди приватних домоволодінь.

Луганщина

Окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, − армія ворога зазнала вогневого ураження від ЗСУ та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер. Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням. У Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли розв'язувати проблемні питання.

Донеччина

Ситуація в області важка, за добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, с. Яковлівка, с. Карлівка, с. Галицинівка, смт Північне, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Срібне. Пошкоджено понад сто об’єктів, в тому числі 94 житлових будинки (приватні й багатоповерхові), приміщення ПРАТ «АКХЗ», дитячий садок, два автомобілі, приміщення ПАТ «Краматорського заводу теплоприладів», школа.

За добу по області − двоє загиблих, 10 поранених. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

У ніч на 14 серпня ворог обстріляв обласний центр. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері Миколаїв також зазнав обстрілів − шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч» завдано удар по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

Також за інформацією оперативного командування «Південь», надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв. Вночі внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Ввечері було зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає. Вчора ввечері були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Вночі − обстріли по сільськогосподарських спорудах с. Широке. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

Херсонщина

ЗСУ продовжують завдавати влучні удари по позиціях окупантів на Херсонщині. У деокупованих населених пунктах Херсонщини життя розвивається: «Укрпошта» почала видавати пенсії, також у цих селах працюють волонтери, медики й правоохоронці.

Загалом ситуація по області напружена. На Херсонщині практично не залишилося незахоплених росіянами установ та підприємств. Критичною залишається ситуація в області в освітній сфері: за інформацією пропагандистських ЗМІ, на території Херсонщини працюватиме близько 100 навчальних закладів, але бракує педагогів.

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.

Водночас Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку.