Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 серпня

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 серпня
Окупанти продовжують тероризувати Україну
фото: ДСНС

Неспокійно у семи областях України 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − три прильоти. Без втрат. 13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад області − Шалигинської, Хотинської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування.

Дніпропетровщина

Рашисти знову обстріляли два райони − Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили тричі − з «Градів» та ствольної артилерії. У Нікополі та Марганці пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, магазини, газоводи та лінії електропередач.

У Марганці поранено одну людину, у лікарні. У Нікополі − без постраждалих. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

У ніч на 14 серпня окупанти влучили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Горіли авто, приватне домоволодіння, пошкоджена критична інфраструктура. Попередньо − троє постраждалих. По області протягом доби рашисти завдавали артилерійські удари по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах.

У Харкові вночі ударів не було. Вчора ввечері близько 18 години зафіксували обстріл РСЗВ у Київському районі Харкова. Постраждалих немає, горіли господарчі споруди приватних домоволодінь.

Луганщина

Окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, − армія ворога зазнала вогневого ураження від ЗСУ та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер. Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням. У Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли розв'язувати проблемні питання.

Донеччина

Ситуація в області важка, за добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, с. Яковлівка, с. Карлівка, с. Галицинівка, смт Північне, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Срібне. Пошкоджено понад сто об’єктів, в тому числі 94 житлових будинки (приватні й багатоповерхові), приміщення ПРАТ «АКХЗ», дитячий садок, два автомобілі, приміщення ПАТ «Краматорського заводу теплоприладів», школа.

За добу по області − двоє загиблих, 10 поранених. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

У ніч на 14 серпня ворог обстріляв обласний центр. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері Миколаїв також зазнав обстрілів − шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч» завдано удар по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

Також за інформацією оперативного командування «Південь», надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв. Вночі внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Ввечері було зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає. Вчора ввечері були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Вночі − обстріли по сільськогосподарських спорудах с. Широке. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

Херсонщина

ЗСУ продовжують завдавати влучні удари по позиціях окупантів на Херсонщині. У деокупованих населених пунктах Херсонщини життя розвивається: «Укрпошта» почала видавати пенсії, також у цих селах працюють волонтери, медики й правоохоронці.

Загалом ситуація по області напружена. На Херсонщині практично не залишилося незахоплених росіянами установ та підприємств. Критичною залишається ситуація в області в освітній сфері: за інформацією пропагандистських ЗМІ, на території Херсонщини працюватиме близько 100 навчальних закладів, але бракує педагогів.

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.

Водночас Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку. 

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати військові

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія чекає на більшу кількість зброї для артилерії
Скільки триватиме війна? Що варто розуміти
5 серпня, 11:06
Більшість українців слабо відреагували на події 2008 року
Війна Росії проти Грузії. Чи готові українці визнати власні помилки
11 серпня, 16:28
В Україні триває шостий місяць війни, розв'язаної Росією
Скільки триватиме війна в Україні? Глава британської розвідки дав прогноз
Вчора, 07:30

Події в Україні

Рашисти опублікували фільм про українських полонених (відео)
Рашисти опублікували фільм про українських полонених (відео)
Ворог вночі знову тероризував Миколаївщину: перші подробиці
Ворог вночі знову тероризував Миколаївщину: перші подробиці
Рашисти кидають мобілізованих у «ДНР» на смерть: зізнання бойовика (відео)
Рашисти кидають мобілізованих у «ДНР» на смерть: зізнання бойовика (відео)
Британська розвідка назвала нову мету рашистів на Донбасі
Британська розвідка назвала нову мету рашистів на Донбасі
Ще мінус 150 ворогів: Генштаб оновив втрати рашистів
Ще мінус 150 ворогів: Генштаб оновив втрати рашистів
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
51K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
30K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
25K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
25K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
17K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту