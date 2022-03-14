Окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича

ЧАЕС є «важливим об'єктом, який не може залишатися без надійного енергопостачання»,

ЧАЕС є «важливим об'єктом, який не може залишатися без надійного енергопостачання»,

Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС

Окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, що живить Чорнобильську АЕС і Славутич. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Вчора, 13 березня, ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження», - зазначається у повідомленні.

У компанії зазначили, що ЧАЕС є «важливим об'єктом, який не може залишатися без надійного енергопостачання», а від лінії, що живить ЧАЕС, залежить електропостачання мешканців Славутича.

«Безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад «Укренерго» до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи в цілому. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, що можуть стати її жертвами», - зазначають у компанії.

Нагадаємо, Путінські терористи, які захопили атомні електростанції ЧАЕС та ЗАЕС, створили небезпеку не тільки для України, а для усього світу. Зокрема в разі аварії на ЧАЕС радіонукліди можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі в Чорне море: станеться радіоактивне забруднення на величезній території. Водночас при аварії радіоактивна хмара зачепить РФ, Болгарію, Грецію, Румунію та інші прикордонні країни.