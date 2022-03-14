Окупанти продовжують нищити населення та міста Луганщини (фото)

Рятівники, працюючи на межі людських можливостей, гасять пожежі та ліквідують завали для пошуку постраждалих

Протягом доби, 13 березня, поліцією Луганської області зареєстровано 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці, повідомляє пресслужба поліції

Також внаслідок обстрілів та пожеж, що відбулись після влучань ворожих снарядів, знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків та об’єктів інфраструктури у м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Попасна.

Внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у м. Сєвєродонецьк.

Поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти воєнних злочинів.

Рятівники, працюючи на межі людських можливостей, гасять пожежі та ліквідують завали для пошуку постраждалих місцевих мешканців.

Також вчора силами обласної та міських військових адміністрацій за допомогою співробітників Управління патрульної поліції вдалось евакуювати 1600 мешканців області.

На сьогодні заплановано черговий етап евакуації мирних мешканців Луганщини.

Як раніше повідомлялося, на Луганщині окупанти захопили 70% території області. Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.