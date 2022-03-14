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    ВООЗ назвала кількість постраждалих від війни РФ з Україною

    В Україні триває дев&rsquo;ятнадцятий день російської окупації - ВООЗ назвала кількість постраждалих від війни РФ з Україною
    В Україні триває дев’ятнадцятий день російської окупації
    фото з відкритих джерел

    За даними ВООЗ, близько 3 млн людей залишили Україну

    Попередня кількість постраждалих в Україні від російських загарбників становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомляє Європейський підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я

    «Ланцюжки поставок були серйозно порушені. Багато дистриб'юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків добігають кінця, а лікарні насилу можуть допомогти хворим і пораненим».

    За даними ВООЗ, близько 3 млн людей залишили Україну.

    ВООЗ заявляє, що координує із партнерами надання гуманітарної медичної допомоги як на території України, так і на її кордонах, а також надання технічної підтримки та кадрового резерву.

    Нагадаємо, унаслідок збройних дій російської армії в Україні загинули 90 дітей, понад сто поранені.

    Теги: Росія війна військові біженці ВООЗ евакуація
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    ВООЗ назвала кількість постраждалих від війни РФ з Україною