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    Думки вголос

    США і Китай знайдуть спільну мову, а путінський режим буде в кюветі історії

    Наші успіхи у війні змінюють світ - США і Китай знайдуть спільну мову, а путінський режим буде в кюветі історії
    Наші успіхи у війні змінюють світ

    Сьогодні США та Китай зустрічаються у Римі

    Росія попросила допомоги Китаю у війні з нами. Не стільки у військовій сфері, а для того, щоб мати Китай, так би мовити, на своїй стороні.

    Це другий їхній глобальний вияв слабкості – після залучення найманців з Близького Сходу.

    Путін не очікував, ані героїчного спротиву України, ані на пекельні західні санкції. Тепер він з останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай: не військово, але хоча б політично. І тут Путін програє.

    США та Китай знайдуть спільну мову і будуть друзями-суперниками, а путінський режим буде в кюветі історії. Він не потрібен ані Заходу, ані Сходу.

    Сьогодні до речі США та Китай зустрічаються у Римі, сподіваюся, що домовляться.

    Пів року тому на це важко було розраховувати – наші успіхи у війні змінюють світ.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США санкції Китай Путін путінський режим
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    США і Китай знайдуть спільну мову, а путінський режим буде в кюветі історії