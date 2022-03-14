США і Китай знайдуть спільну мову, а путінський режим буде в кюветі історії

Сьогодні США та Китай зустрічаються у Римі

Росія попросила допомоги Китаю у війні з нами. Не стільки у військовій сфері, а для того, щоб мати Китай, так би мовити, на своїй стороні.

Це другий їхній глобальний вияв слабкості – після залучення найманців з Близького Сходу.

Путін не очікував, ані героїчного спротиву України, ані на пекельні західні санкції. Тепер він з останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай: не військово, але хоча б політично. І тут Путін програє.

США та Китай знайдуть спільну мову і будуть друзями-суперниками, а путінський режим буде в кюветі історії. Він не потрібен ані Заходу, ані Сходу.

Сьогодні до речі США та Китай зустрічаються у Римі, сподіваюся, що домовляться.

Пів року тому на це важко було розраховувати – наші успіхи у війні змінюють світ.

Джерело: блог Павла Клімкіна

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