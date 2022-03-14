США і Китай знайдуть спільну мову, а путінський режим буде в кюветі історії
Сьогодні США та Китай зустрічаються у Римі
Росія попросила допомоги Китаю у війні з нами. Не стільки у військовій сфері, а для того, щоб мати Китай, так би мовити, на своїй стороні.
Це другий їхній глобальний вияв слабкості – після залучення найманців з Близького Сходу.
Путін не очікував, ані героїчного спротиву України, ані на пекельні західні санкції. Тепер він з останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай: не військово, але хоча б політично. І тут Путін програє.
США та Китай знайдуть спільну мову і будуть друзями-суперниками, а путінський режим буде в кюветі історії. Він не потрібен ані Заходу, ані Сходу.
Сьогодні до речі США та Китай зустрічаються у Римі, сподіваюся, що домовляться.
Пів року тому на це важко було розраховувати – наші успіхи у війні змінюють світ.
Джерело: блог Павла Клімкіна