Глава Держатомрегулювання попередив: світ може отримати 20 «Чорнобилів»

«Жодне програмне забезпечення не може змоделювати наслідки найгіршої події»

Путінські терористи, які захопили атомні електростанції ЧАЕС та ЗАЕС, створили небезпеку не тільки для України, а для усього світу. Зокрема в разі аварії на ЧАЕС радіонукліди можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі в Чорне море: станеться радіоактивне забруднення на величезній території. Водночас при аварії радіоактивна хмара зачепить РФ, Болгарію, Грецію, Румунію та інші прикордонні країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

«На ЗАЕС знаходиться сім ядерних установок: шість ядерних енергоблоків та сховище для відпрацьованого ядерного палива – це еквіваленті близько 20 активних зон реакторів ВВЕР-1000 МВт. Це величезний обсяг ядерного матеріалу, який зараз є безконтрольний, оскільки навіть МАГАТЕ зізналося, що втрачено контроль за ядерними матеріалами на ЗАЕС», – розповів Коріков.

Експерт зазначив, аналогічна ситуація й з Чорнобильською АЕС – там також МАГАТЕ втратило контроль за ядерними матеріалами в сховищах – а там близько 20 тисяч відпрацьованих тепловипромінювальних збірок.

Коріков пояснив, що буде, коли на Чорнобильській АЕС станеться теракт: «Там 20 активних зон, тобто це еквівалент двадцяти Чорнобилів! Але тут трохи інша справа. У сховищі для відпрацьованого ядерного палива в нас знаходяться довго існуючі радіонукліди, які в разі аварії можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі по Дніпру в Чорне море. Тобто станеться радіоактивне забруднення на тисячі років величезної території.

Якщо станеться аварія з одним енергоблоком чи з одним контейнером для відпрацьованого палива, в залежності від напрямку руху вітру – в нас є модельні дослідження – радіоактивна хмара зачепить РФ, Болгарію, Грецію, Румунію та інші прикордонні країни. Але якщо врахувати, скільки зброї та вибухівки завезено на ЗАЕС, то все може відбуватися навіть за гіршим сценарієм».

За його словами, жодне спеціалізоване програмне забезпечення не зможе змоделювати точно наслідки найгіршої події, адже ми зараз маємо ризики, які значно перевищують ризики, які зазвичай є в ядерній установці.

Коріков підкреслив, теракт на українській атомній станції відчує увесь світ: «Якщо крім аварії на Запорізькій АЕС рване ще й Чорнобильська АЕС, тоді вже вся ріка Дніпро буде отруєна радіацією. Ризики непередбачувані, їх ще ніколи не бачили, ніхто з таким не зустрічався. Це вперше людство зустрілося з озброєними військовими на атомній електростанції».

Зазначимо, 13 лютого на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дасть можливість в штатному режимі працювати системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок.