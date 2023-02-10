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Окупаційна влада Севастополя ввела безстроково «жовтий» рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупаційна влада Севастополя ввела безстроково «жовтий» рівень небезпеки
Фото: crimea-hoteli.com

У Севастополі «жовтий» рівень небезпеки був запроваджений після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії

У тимчасово окупованому Севастополі «місцева влада» продовжила на безстроковий період дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки.  Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як зазначається, обмеження передбачають «посилений огляд авто», які в'їжджають до Севастополя та виїжджають з нього.

Зазначено, що цей рівень був запроваджений у Криму 11 квітня минулого року, у Севастополі – 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.

«Жовтий» рівень терористичної небезпеки – середній із трьох існуючих у РФ та анексованих нею Криму та Севастополі. Він має на увазі «максимально посилені» заходи безпеки та роботу російських спецслужб.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, окупаційна влада в Криму розпочала підготовку до української операції зі звільнення півострова і видала «рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки».

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Теги: звільнення влада місцева влада Крим

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