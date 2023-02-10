Окупаційна влада Севастополя ввела безстроково «жовтий» рівень небезпеки

У Севастополі «жовтий» рівень небезпеки був запроваджений після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії

У тимчасово окупованому Севастополі «місцева влада» продовжила на безстроковий період дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки. Про це повідомляє Крим.Реалії.

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Як зазначається, обмеження передбачають «посилений огляд авто», які в'їжджають до Севастополя та виїжджають з нього.

Зазначено, що цей рівень був запроваджений у Криму 11 квітня минулого року, у Севастополі – 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.

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«Жовтий» рівень терористичної небезпеки – середній із трьох існуючих у РФ та анексованих нею Криму та Севастополі. Він має на увазі «максимально посилені» заходи безпеки та роботу російських спецслужб.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, окупаційна влада в Криму розпочала підготовку до української операції зі звільнення півострова і видала «рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки».