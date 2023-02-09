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Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова
фото з відкритих джерел

Місцеве відділення ФСБ видало «рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки на півострові

Окупаційна влада в Криму розпочала підготовку до української операції зі звільнення півострова і видала «рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали «рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки... Згідно з документом, встановлюються високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму», – повідомила розвідка.

За їх даними аналогічний рівень загрози оголошується на деяких підпорядкованих міністерствах, зокрема міністерстві:

  • транспорту,
  • житлово-комунального господарства,
  • охорони здоров’я,
  • палива та енергетики,
  • промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про скасування.

У рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ РФ та лінійному відділенню МВС РФ, які діють в Криму, на транспорті, необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Крім того, посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців з обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

«Підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення «рятувальних операцій». Місцеві адміністрації мають забезпечити місця для «тимчасового розміщення людей». На Міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації», - додали в розвідці.

За їх словами, подібні «заходи безпеки» з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники звели на півночі Криму базу. До відома, в українському уряді вважають, що з огляду на перспективи деокупації Кпівострова необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз. Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук на міжвідомчій нараді

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Теги: розвідка влада населення Ірина Верещук звільнення Крим

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