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Росія збудувала базу на півночі Криму: супутникові знімки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія збудувала базу на півночі Криму: супутникові знімки
фото ілюстративне

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією влада в Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові

Російські загарбники звели на півночі Криму базу. Про це повідомив OSINT-аналітик Брейді Африк у Twitter.

Він опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр.

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією влада в Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Нагадаємо, триває 347-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

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Теги: росія війна Крим Бахмут влада

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