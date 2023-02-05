Росія збудувала базу на півночі Криму: супутникові знімки

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією влада в Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові

Російські загарбники звели на півночі Криму базу. Про це повідомив OSINT-аналітик Брейді Африк у Twitter.

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Він опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy Будь ласка, читайте текст після реклами February 4, 2023

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією влада в Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Нагадаємо, триває 347-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.