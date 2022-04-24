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    Події в Україні

    Окуповані райони Донбасу залишились без води через російські обстріли

    Населення окупованого Донбасу втратило доступ до питної води - Окуповані райони Донбасу залишились без води через російські обстріли
    Населення окупованого Донбасу втратило доступ до питної води

    Окупанти артилерією пошкодили водогон і насосну станцію

    Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів втратили водопостачання.

    Внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.

    Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання у регіоні.

    У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.

    «Піддаючи обстрілам стратегічні об’єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини (A/HRC/15/L). Дії Росії є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція). Відповідно до неї, держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення усіма необхідними ресурсами, зокрема водою», - зазначила Денісова.

    Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

    Як повідомлялося, станом на 24 квітня тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму

    Теги: росія окупанти Донбас Луганщина війна Донеччина Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    Окуповані райони Донбасу залишились без води через російські обстріли