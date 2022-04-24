Росія вже втратила своїх найкращих десантників – Bellingcat

Також значних втрат в Україні зазнали загони найманців

За інформацією журналіста-розслідувача із команди Bellingcat Христо Грозєва, Росія вже втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

«Під час першої фази війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша і надважлива частина армії, без якої завоювати найважливіші стратегічні об'єкти, завоювати столицю не можна. Потім була втрачена значна частина другого ешелону, – найманців. З них приблизно 4000 втрачено. Це ж величезний відсоток ветеранів, готових до війни!» – Заявив Грозєв.

Він вважає, що без загальної мобілізації Росія зараз здатна зібрати проти України не більше 60-70 БТГ, невідомо якої якості.

За два місяці війни проти України Росія також використала більшість високоточних ракет, які вона мала, сказав Грозєв. За його оцінками, у Росії залишається трохи більше 30% арсеналу, який вона була перед початком війни.

Росія здатна виробляти ракети, але ресурс людей, які вміють їх використовувати, обмежений.

«Можу сказати, що це приблизно 30-40 людей. Україна ж працює не тільки на знищення та збивання ракет, але й на виявлення людей, які вміють ці ракети програмувати. Тому я не здивуюсь, якщо в Росії не залишиться не лише hardware, а й software», – сказав Грозєв. Він також припустив, що за таких умов за два-три тижні ситуація на фронті може змінитися на користь України.

Нагадаємо, що на думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, із 25 000 кадировців уведених з початку вторгнення в Україну, убито та поранено не менше п’яти тисяч.