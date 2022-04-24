Вілкул показав, на чому українцям доводиться тікати від рашистів (фото)

За останні три дні у різних напрямках українській владі вдалося евакуювати понад п'ять тисяч жителів Херсонської області

Мирним жителям від окупантів іноді доводиться тікати через річки

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул показав, на чому мирним жителям доводиться тікати від російських окупантів. За його словами, іноді українці це роблять на велосипедах, а буває, що використовують і тачки.

«У слова життя – нові синоніми. Такі, як велосипед або тачка. Довжина фронту на нашому Криворізькому напрямку понад 100 км. І ми робимо все, щоб допомогти людям, котрі майже два місяці провели в окупації, евакуюватися. Конкретні переходи, звичайно, називати не буду. Але далеко не скрізь це можна зробити на автотранспорті або, наприклад, на тракторі. Іноді це вбрід через річку. Часто – лише на велосипеді», – зазначив Вілкул.

Він також додав, що особисто бачив, як дітей та літніх людей вивозять на тачках. Також перед одним з блокпостів лежать сотні, а то й тисячі велосипедів. Їх залишають люди, коли заходять на контрольовану українськими військами територію. Далі українців забирають комунальними автобусами та «швидкими допомогами» й відвозять у безпечне місце.

Вілкул повідомив, що за останні три дні в різних напрямках вдалося евакуювати понад п'ять тисяч жителів Херсонської області.

Нагадаємо, Вілкул в інтерв’ю «Главкому» розповів, як рашисти йому пропонували здати місто.

Відомо, що раніше російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.