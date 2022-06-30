ООН задокументувала масові вбивства українців окупантами

Місія ООН задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України. Про це йдеться у доповіді місії.

«Управління верховного комісара ООН із прав людини задокументувало та підтвердило твердження про незаконні вбивства, включно із сумарними стратами цивільних осіб у більше ніж 30 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей, скоєні наприкінці лютого та у березні, коли ці території були під контролем російських збройних сил. Лише в Бучі (Київська область) УВКПЛ зафіксувало незаконні вбивства, зокрема масові страти, щонайменше 50 цивільних осіб», – ідеться у доповіді.

У місії зазначають, що більшість жертв у Бучі – чоловіки, але були також жінки й діти. Роботи з ексгумації та ідентифікації останків у місті ще не завершено, тому весь масштаб убивств у Бучі ще треба оцінити, ідеться у звіті.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам».

«Вони трапилися у різних регіонах України, зокрема у Київській та Чернігівській областях. Жінки й дівчатка становлять більшість жертв, до того ж зґвалтування, включно з груповим зґвалтуванням, є найпоширенішою формою сексуального насильства в умовах конфлікту», – ідеться у доповіді.

Також у категорії таких правопорушень, задокументованих місією ООН, – «примус до публічного оголення« ймовірних порушників закону як на підконтрольній владі України території, так і на окупованій.