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    Події в Україні

    Панін подякував Путіну за Кримський міст: «Діти від раку померли, правда, за цей час»

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    Панін подякував Путіну за Кримський міст: «Діти від раку померли, правда, за цей час»

    Панін зробив скандальну заяву

    Скандальний російський актор Олексій Панін саркастично подякував президентові РФ Володимиру Путіну за побудований в окупованому Криму міст. Відповіде відео з’явилося в Instagram актора.

    Панін, проїжджаючи мостом, зупинився і поцілував його дорожнє покриття.

    «Дякую нашому президентові, за те що він побудував цей чудовий Кримський міст. Діти від раку [померли], правда, за цей час. », - сказав він.

    «Це найбільша необхідність в країні», - саркастично зауважив Панін.

    Відео було видалено з Instagram актора, але воно вже було скопійоване користувачами.

    За правилами окупантів, на мосту не можна зупинятися. Акторові загрожує штраф.

    Як повідомлялось, СБУ заборонила  в'їзд на територію України Надії Бабкіній, Станіславу Говорухіну, Микиті Михалкову, Ірині Алфьоровій, Олексію Паніну, Леоніду Ярмольнику та Михайлу Задорнов.

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