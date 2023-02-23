Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ

Міноборони Греції заявило, що не може передати озброєння ЗСУ

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну оборону. Про це заявив міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос в інтерв'ю телеканалу ERT.

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Міністр пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

«Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи», – сказав Панайотопулос.

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Урядовець уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

«Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли», – додав він.

Як відомо, нещодавно міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Проте міністерство закордонних справ Росії вдалось до погроз Греції після того, як грецька влада висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.