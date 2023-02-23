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Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ
фото ілюстративне

Міноборони Греції заявило, що не може передати озброєння ЗСУ 

Греція не буде передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну оборону. Про це заявив міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос в інтерв'ю телеканалу ERT.

Міністр пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

«Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи», – сказав Панайотопулос.

Урядовець уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

«Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли», – додав він.

Як відомо, нещодавно міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Проте міністерство закордонних справ Росії вдалось до погроз Греції після того, як грецька влада висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.

Теги: Греція війна росія Україна

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