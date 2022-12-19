Росія погрожує Греції через плани надати ППО Україні

Коментар з погрозами у понеділок з’явився на сайті дипвідомства РФ

Плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та «відверто ворожими» щодо Росії, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Міністерство закордонних справ Росії вдалось до погроз Греції після того, як грецька влада висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.

Захарова у своїй заяві дотримується традиційної для РФ пропагандистської лінії з безпідставними звинуваченнями у бік Києва.

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«Офіційні Афіни не турбує, що, спрямовуючи озброєння в зону бойових дій, вони стають прямими співучасниками українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, зокрема численних етнічних греків, які проживають там», – зазначила Захарова.

За її словами, потенційна передача Україні систем С300 стане «грубим порушенням» російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та «неминуче матиме наслідки».

«Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність», – заявила Захарова.

Як відомо, нещодавно міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.