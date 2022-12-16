Греція готова надати Україні ППО, але за однієї умови

Панайотопулос наголосив, що йдеться не про закупівлю ППО, а про установку, а це означає, що система Patriot буде під контролем американців.

Грецький уряд готовий відправити С-300 з Криту в Україну

Греція готова надіслати в Україну зенітно-ракетні системи ППО С-300. Але для цього США мають встановити Patriot на Криті. Про це заявив міністр оборони країни Нікос Панайотопулос під час різдвяної зустрічі в міністерстві національної оборони, передає ProNews.

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Така сама процедура стосується будь-якої іншої системи ППО російського походження, додав міністр.

За словами міністра, грецький уряд готовий відправити С-300 з Криту в Україну, якщо США «встановлять на їх місці систему Patriot».

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Панайотопулос наголосив, що йдеться не про закупівлю, а про установку, а це означає, що система Patriot буде під контролем американців.

«Якщо США встановлять на острові систему Patriot, після її інтеграції – зв’язку з національною системою протиповітряної оборони, ми зможемо відправити С-300. Той самий процес стосується будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського походження, яку США, можливо, захочуть відправити в Україну», – сказав міністр.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Також Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет США. Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 млн призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення РФ в Україну.