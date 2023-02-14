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Греція передала Україні велику партію військової техніки

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Греція передала Україні велику партію військової техніки
фото з відкритих джерел

До пакету допомоги увійшли 20 одиниць БМП-1, а також боєприпаси до цих бойових машин

Голова міністерства національної оборони Греції Ніколаос Панайотопулос сьогодні під час зустрічі в форматі «Рамштайм» підтвердив готовність офіційних Афін надалі підтримувати Україну. Про це повідомляє сайт грецького міністерства.

«Під час свого виступу міністр підкреслив, що вторгнення в Україну є грубим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі, водночас акцентувавши на масштабах руйнувань і людських стражданнях, спричинених війною проти народу України», – йдеться у повідомленні.

Ніколаос Панагіотопулос також у виступі згадав про гуманітарну та оборонну допомогу, яку Греція вже надала Україні. Зокрема йдеться про 20 бойових броньованих машин БМП-1 та боєприпаси до них. Голова міністерства нацоборони наголосив на тому, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за свій суверенітет і територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що раніше Греція та Німеччина обговорювали передачу Україні БМП. Тоді йшлося про постачання Афінами броньованих машин піхоти Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marde. В рамках «кільцевого обміну» технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

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Теги: Греція зброя допомога ЗСУ

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