Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП
Сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні
Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder. Про це повідомляє пресслужба міноборони Греції.
Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.
«Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в рамках «кільцевого обміну» технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.
Відзначимо, президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.
Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.
Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.
Відзначимо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.
Коментарі — 0