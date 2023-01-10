Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП

Сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні

Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder. Про це повідомляє пресслужба міноборони Греції.

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Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

«Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в рамках «кільцевого обміну» технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Відзначимо, президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

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Відзначимо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.