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Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП

Юрій Лящук
glavcom.ua
Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП
Греція передасть Україні бойові машини піхоти старішого зразка
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні

Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder. Про це повідомляє пресслужба міноборони Греції.

Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

«Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках «кільцевого обміну» технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Відзначимо, президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Відзначимо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.

Читайте також: Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder
Теги: росія Німеччина зброя Міноборони війна Греція Україна

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