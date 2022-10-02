«Це п**дець»: окупант скаржиться, що перемоги армії РФ – лише по телебаченню

Окупанти зізнають, що мають перемоги лише по телебаченню

Мати не може повірити сину, військовослужбовцю РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілкового дивізіону, що їхні перемоги лише по телебаченню

Окупанти розповідають рідним про справжнє становище російської армії. Проте рідні більше довіряють пропаганді і не можуть повірити, що їхні перемоги лише по телебаченню. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю.

Окупант скаржиться, що українські військові постійно стріляють, а у них не вистачає боєприпасів, а самеозброєння старе та майже недієздатне.

«Все, що показують – повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки – це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП там, мотолиг», – сказав він.

Але мати не дуже вірить словам власного сина.

«Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка», – додала жінка.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.