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Окупанти вивезли до Підмосков’я ще 76 дітей-сиріт з Луганщини

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вивезли до Підмосков’я ще 76 дітей-сиріт з Луганщини
Рашисти вивезли ще 76 дітей-сиріт з України до Московської області
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганщини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти вивезли до Московської області ще 76 дітей-сиріт з України.

Гайдай повідомив, що окупанти вивезли ще 76 дітей-сиріт до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх у Росії, які  розташовані у Московській області. Наразі чотири регіони РФ мають прийняти їх у складі сімейних груп.

Загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої «ЛНР», готуються до передачі під опіку до російських родин.

«Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових. Що буде із цим питанням у так званій «ЛНР» росіянам байдуже – розуміють, що на Луганщині вони тимчасово», – написав Гайдай.

Зазначимо, що спецслужби Російської Федерації використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей.

Також відомо, що росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

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Теги: населення окупанти

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