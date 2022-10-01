ЗСУ потролили Міноборони РФ: окупанти з Лимана передислокувалися в пакети

Раніше Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська

Міністерство оборони України заявило, що більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або «передислокувалися» у мішки для трупів. Про це Міноборони написало у Twitter.

Українські військові потролили окупантів і подякували за успішну співпрацю.



«Дякуємо «Міністерству оборони» Росії за успішну співпрацю в організації навчань «Ізюм 2.0». Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?» – сказано у повідомленні.

We thank the “Ministry of Defense” of 🇷🇺 for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into 🇺🇦 captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

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