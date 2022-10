ЗСУ потролили Міноборони РФ: окупанти з Лимана передислокувалися в пакети

Міністерство оборони України заявило, що більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або «передислокувалися» у мішки для трупів. Про це Міноборони написало у Twitter.

Українські військові потролили окупантів і подякували за успішну співпрацю.



«Дякуємо «Міністерству оборони» Росії за успішну співпрацю в організації навчань «Ізюм 2.0». Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?» – сказано у повідомленні.

We thank the “Ministry of Defense” of 🇷🇺 for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into 🇺🇦 captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw