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    Події в Україні

    Перша справа про зґвалтування на війні: СБУ завершила розслідування

    Окупант Михайло Романов у Броварському районі Київської області убив чоловіка і зґвалтував жінку - Перша справа про зґвалтування на війні: СБУ завершила розслідування
    Окупант Михайло Романов у Броварському районі Київської області убив чоловіка і зґвалтував жінку
    фото із соцмереж

    Рашистський окупант у Броварському районі убив чоловіка та зґвалтував молоду жінку

    Служба безпеки України розслідувала випадок зґвалтування російськими загарбниками під час повномасштабної війни на Київщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Як зазначає спецслужба, цей злочин скоїв – разом зі спільником – громадянин Росії Михайло Романов, військовослужбовець із в/ч 8954, що розташована у місті Чебаркуль Челябінської області РФ.

    За інформацією слідства, п’яний рашист із своїм поплічником вдерся до помешкання, де жила молода українська сім’я. Убивши чоловіка, окупанти познущалися з жінки, погрожуючи їй розстрілом.

    Нагадаємо, що інформація про цей злочин з’явилася ще у кінці березня, коли постраждала дала інтерв’ю британському виданню Daily Mail.

    Жінка тоді змогла втекти з власного дому, забравши неповнолітнього сина. Згодом вона виїхала у один із західних регіонів України.

    Рашисти ж, згідно із перехопленими СБУ розмовами окупантів, почали ґвалтували жінок уже не на території північних регіонів України, звідки їх вибили Збройні сили України, а і у прикордонних російських областях, де вони перебувають зараз. Так, у Бєлгородській області почали фіксувати масові випадки зґвалтування, які збіглися у часі з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

    Додамо, що в Україні уже відбувся суд над рашистським окупантом. Командир відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержант окупаційної армії Вадим Шишимарін був визнаний у вбивстві мирного жителя на території Сумської області.

    Рашист отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Перша справа про зґвалтування на війні: СБУ завершила розслідування