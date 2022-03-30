Оприлюднено прізвище та фото росіянина, який убив чоловіка та гвалтував його дружину під Києвом

33-річну жінку на Київщині кілька годин ґвалтували російські окупанти після того, як вбили її чоловіка

33-річну жінку на Київщині кілька годин ґвалтували російські окупанти після того, як вбили її чоловіка

Зараз мама та син перебувають у безпеці на заході України

У Богданівці під Києвом російський окупант Михайло Романов разом із своїми товаришами вбив чоловіка і кілька годин ґвалтував його 33-річну дружину. Дитина в той час ховалася в котельні будинку. Жінка в інтерв'ю Daily Mail вперше розповіла про горе, яке прийшло в її родину.

Зазначається, що Михайло Романов – відомий військовий злочинець, який ґвалтує жінок і знущається з людей на окупованих територіях. Пізно ввечері 9 березня він зі своїми товаришами увірвався до будинку жінки.

На воротах висіло біле простирадло – знак, що в будинку проживають мирні жителі. Хоча це не зупинило путінських нелюдів, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вони застрелили собаку, потім пошкодили машину, щоб ніхто не зміг втекти, а потім убили беззбройного 35-річного чоловіка, який був у дворі будинку.

Потім п'яні солдати РФ приставили до скроні жінки пістолет, змусили роздягнутися і потім кілька годин поспіль ґвалтували по черзі.

Після наруги припинилися, але за пів години п'яні військові повернулися, щоб продовжити знущання. Через деякий час нелюди заснули, жінка прокралася в котельню, забрала сина і разом із ним почала тікати. Маленький хлопчик досі не зрозумів, що сталося того вечора, і куди зник його батько.

Зараз мама та син перебувають у безпеці на заході України. Злочин російських окупантів розслідує прокуратура України.

Раніше голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова повідомила, що особа військовослужбовця Російської Федерації, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину, встановлена. Проте ім'я окупанта раніше не було озвучено.

Раніше уже повідомлялося, що у населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивають, ґвалтують і грабують людей.