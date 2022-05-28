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    Події в Україні

    Окупанти почали чинити масові звірства на території РФ

    Окупанти почали чинити масові звірства на території РФ

    Випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів

    У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

    «У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

    За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

    «Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», – уточнює жінка.

    Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

    Нагадаємо, українці подали уже 44 тисячі заяв про воєнні злочини РФ – омбудсмен.

    Тим часом США готують новий закон про воєнні злочини РФ в Україні.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Окупанти почали чинити масові звірства на території РФ