Зґвалтування для росіян стало знаряддям війни – посол Великої Британії в Україні

Мелінда Сіммонс нагадала, що зґвалтування є воєнним злочином

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що зараз російські окупанти взяли до свого «арсеналу» зґвалтування як знаряддя війни. Про це вона написала у себе на Twitter-сторінці.

«Хоча ми ще не бачимо повною мірою його використання в Україні, вже ясно, що воно стало частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах їхніх сімей – свідомо, як акт підкорення», – написала Мелінда Сіммонс.

Вона нагадала, що зґвалтування є воєнним злочином.

Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель являють собою картинку із постапокаліптичного фільму жахів. Про це під час звернення заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.