Перші зенітно-ракетні комплекси Hawk вже в Україні: деталі

Іспанія вже надала наші перші Hawk

Перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk («Яструб») вже прибули з Іспанії в Україну. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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«Приймав у Одесі Міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. В Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk», – зазначив міністір Олександр Резніков.

ЗРК Hawk розроблений в США, він має середню дальність враження і слугує для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – ще й для перехоплення ракет.

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За інформацією повітряного командування «Центр», західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі «Яструбом» у 85%.

Раніше повідомлялося, що Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплекси Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.

До відома, міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.