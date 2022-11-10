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Іспанія передає Україні додаткові системи ППО Hawk

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанія передає Україні додаткові системи ППО Hawk
MIM-23 Hawk здатний перехоплювати ракети та літаки
фото: з відкритих джерел

Іспанія передала Україні 77 тис. зимових мундирів для військовослужбовців

Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять тренування на іспанській території, пише InfoDefensa.

Роблес повідомила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 мм, які опановує 21 український військовослужбовець на базі в Альмерії, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні. Крім того, Іспанія передала Україні 77 тис. зимових мундирів для військовослужбовців.

Урядовиця підкреслила, що військова й гуманітарна допомога з Іспанії Україні почала відправлятися буквально з першого дня повномасштабної війни, а іспанські літаки здійснили 50 польотів по 11 годин кожен.

«Ми не можемо розповісти все, що хотіли б, в основному, щоб росіяни не знали, що надсилається, або в якій кількості, або коли, ми не можемо забувати, що ми говоримо про війну», – зазначила глава іспанського міноборони.

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

До відома, міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Теги: Іспанія Міноборони росіяни військова техніка війна

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