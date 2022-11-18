Головна Країна Політика
search button user button menu button

Іспанія планує збільшити допомогу Україні: про що саме йдеться

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Іспанія планує збільшити допомогу Україні: про що саме йдеться
Чернєв та Альварес домовилися: Іспанія візьме участь у відбудові після війни 
фото: Єгор Чернєв / Facebook

Мадрид хоче надавати додаткову військову, економічну та політичну допомогу нашій державі у війні з Росією 

Сьогодні на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. Про це нардеп повідомив у Facebook.

За підсумками зустрічі домовлено:  

  1. Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури.  
  2. Іспанія запропонує підключити Україну до енергосистеми ЄС для уникнення енергетичного колапсу в нашій країні.  
  3. Іспанія включить власні важелі впливу на Червоний Хрест, щоб «надихнути» його на виконання своїх прямих обов'язків по українським військовополоненим.  
  4. Іспанія виділить додаткові кошти на збереження культурної спадщини України, що постраждала або перебуває під загрозою внаслідок війни.  
  5. Іспанія візьме участь у відбудові України після війни.  
  6. Іспанія підтримує політику відкритих дверей у НАТО і розгляне можливість підписання меморандуму про наш прискорений вступ до Альянсу.  
  7. Іспанія розгляне можливість підтримки створення Міжнародного трибуналу щодо російської агресії.  

«Ніхто з нас, мабуть, ніколи не розраховував на таку підтримку далекої Іспанії, але тепер часи змінилися. Хоча, мабуть, в цьому немає нічого дивного. Адже божевільні дикуни у Кремлі стали загрозою не тільки для України, але і для всього цивілізованого світу», – наголосив Чернєв. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.  

Як ішлося, Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

До відома, міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.

Теги: депутат Іспанія Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це американський ЗРК середньої дальності дії
Перехоплює ракети та літаки. Іспанія передасть Україні чотири системи ППО
13 жовтня, 21:25
Іспанія підсилює східний фланг НАТО
Іспанія підсилює східний фланг НАТО. Винищувачі Eurofighter прямують в Румунію та Болгарію
23 жовтня, 04:59
MIM-23 Hawk здатний перехоплювати ракети та літаки
Іспанія передає Україні додаткові системи ППО Hawk
10 листопада, 20:09

Політика

Іспанія планує збільшити допомогу Україні: про що саме йдеться
Іспанія планує збільшити допомогу Україні: про що саме йдеться
Ердоган після розмови з Путіним поговорив із Зеленським
Ердоган після розмови з Путіним поговорив із Зеленським
Оголошений у розшук ексглава НБУ Шевченко засвітився у Відні (фото)
Оголошений у розшук ексглава НБУ Шевченко засвітився у Відні (фото)
Банкова пояснила, чим небезпечні поступки РФ
Банкова пояснила, чим небезпечні поступки РФ
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
«Жест зневаги». Український посол розповів, які сигнали послав Кремль членам G20
«Жест зневаги». Український посол розповів, які сигнали послав Кремль членам G20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
124K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
56K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
55K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
34K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
34K
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Українська наука потребує допомоги
Українська наука потребує допомоги
18 листопада, 15:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту