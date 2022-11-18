Іспанія планує збільшити допомогу Україні: про що саме йдеться

Мадрид хоче надавати додаткову військову, економічну та політичну допомогу нашій державі у війні з Росією

Сьогодні на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. Про це нардеп повідомив у Facebook.

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За підсумками зустрічі домовлено:

Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури. Іспанія запропонує підключити Україну до енергосистеми ЄС для уникнення енергетичного колапсу в нашій країні. Іспанія включить власні важелі впливу на Червоний Хрест, щоб «надихнути» його на виконання своїх прямих обов'язків по українським військовополоненим. Іспанія виділить додаткові кошти на збереження культурної спадщини України, що постраждала або перебуває під загрозою внаслідок війни. Іспанія візьме участь у відбудові України після війни. Іспанія підтримує політику відкритих дверей у НАТО і розгляне можливість підписання меморандуму про наш прискорений вступ до Альянсу. Іспанія розгляне можливість підтримки створення Міжнародного трибуналу щодо російської агресії.

«Ніхто з нас, мабуть, ніколи не розраховував на таку підтримку далекої Іспанії, але тепер часи змінилися. Хоча, мабуть, в цьому немає нічого дивного. Адже божевільні дикуни у Кремлі стали загрозою не тільки для України, але і для всього цивілізованого світу», – наголосив Чернєв.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія передасть Україні два додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.

Як ішлося, Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

До відома, міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.