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    Події в Україні

    Під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет

    Під час всеукраїнської повітряної тривоги ППО збили кілька російських ракет - Під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет
    Під час всеукраїнської повітряної тривоги ППО збили кілька російських ракет
    фото з відкритих джерел

    Сили ППО збили більшу частину ракет

    Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, українським силам ППО вдалося збити кілька російських ракет. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

    «Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО», – зазначив він.

    Також стало відомо, що в небі над Дніпропетровщиною та Запоріжжям вдень було збито чотири крилатих ракети.

    «16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)», – повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

    Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

    Нагадаємо, під час всеукраїнської повітряної тривоги рашистські окупанти завдали удару по одному із сіл Черкаської області.

    Також станом на 17:00 по всій території України, окрім окупованого Криму та Херсонщини була оголошена повітряна тривога. Пізніше стало відомо про вибухи у Черкаській області.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ракета небезпека окупація #stoprussia
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    Під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет