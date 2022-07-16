Китай продає РФ товари для війни проти України – ЗМІ

Експорт до Росії мікрочипів та інших товарів, збільшився після початку повномасштабного вторгнення до України

Китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які рашисти використовують на війні проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, зокрема Китай нарощує експорт мікрочипів, оксиду алюмінію та інших товарів подвійного призначення, що підриває прагнення Заходу зупинити військові дії Росії.

«Дані китайської митниці показують, що постачання мікросхем з Китаю до Росії збільшилося більш ніж удвічі, склавши близько 50 мільйонів доларів США за перші п'ять місяців 2022 року в порівнянні з роком раніше, тоді як експорт інших компонентів, таких як друковані схеми, збільшився двозначним відсотком», — йдеться у повідомленні.

При цьому обсяги експорту оксиду алюмінію, з якого виготовляють металевий алюміній, необхідний для збройної та аерокосмічної промисловості, у 400 разів перевищили торішні показники.

За словами журналістів, експорт до Росії мікрочипів та інших товарів, що можуть мати як цивільне, так і військове застосування, збільшився після початку вторгнення Росії до України. Це значно ускладнює зусилля США та західних союзників України щодо ізоляції економіки РФ.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив міністру закордонних справ Китаю Ван Ї занепокоєння щодо вирівнювання відносин між Пекіном та Москвою. Раніше розвідка США дізналася, що Китай активізує операції впливу на американських чиновників.