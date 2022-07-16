Збройні сили знищили окупантів, перекинутих на Донбас аж з-під Японії
Росія послаблює охорону своїх кордонів через небажання припинити війну
Росія жене на війну в Україну військових, які охороняють кордони країни-агресора. Ці окупанти уже гинуть на території нашої країни. Про це повідомив у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, РФ перекинула на український Донбас підрозділи збройних сил, які перебували аж на Курильських островах, неподалік від Японії.
Рашистські вояки з Курил були відправлені на Слов’янський напрямок.
«Українські військові ліквідували частину з них», – зазначив Цаплієнко.
Нагадаємо, що Росія ще у березні почала перекидати додаткові сили на російсько-українську війну. Так, Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху.
Крім того, за інформацією української розвідки, Росія вербувала на війну в Україну бойовиків із Лівії та Сирії.
Додамо, що Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.