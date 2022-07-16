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    Політика

    Збройні сили знищили окупантів, перекинутих на Донбас аж з-під Японії

    Українські захисники уже знищують рашистів, яких привезли на Донбас аж із Курильських остроів - Збройні сили знищили окупантів, перекинутих на Донбас аж з-під Японії
    Українські захисники уже знищують рашистів, яких привезли на Донбас аж із Курильських остроів
    фото: Telegram Цаплієнка

    Росія послаблює охорону своїх кордонів через небажання припинити війну

    Росія жене на війну в Україну військових, які охороняють кордони країни-агресора. Ці окупанти уже гинуть на території нашої країни. Про це повідомив у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

    За його словами, РФ перекинула на український Донбас підрозділи збройних сил, які перебували аж на Курильських островах, неподалік від Японії.

    Рашистські вояки з Курил були відправлені на Слов’янський напрямок.

    «Українські військові ліквідували частину з них», – зазначив Цаплієнко.

    Нагадаємо, що Росія ще у березні почала перекидати додаткові сили на російсько-українську війну. Так, Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху.

    Крім того, за інформацією української розвідки, Росія вербувала на війну в Україну бойовиків із Лівії та Сирії.

    Додамо, що Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Збройні сили знищили окупантів, перекинутих на Донбас аж з-під Японії