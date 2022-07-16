Збройні сили знищили окупантів, перекинутих на Донбас аж з-під Японії

Українські захисники уже знищують рашистів, яких привезли на Донбас аж із Курильських остроів

Росія послаблює охорону своїх кордонів через небажання припинити війну

Росія жене на війну в Україну військових, які охороняють кордони країни-агресора. Ці окупанти уже гинуть на території нашої країни. Про це повідомив у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, РФ перекинула на український Донбас підрозділи збройних сил, які перебували аж на Курильських островах, неподалік від Японії.

Рашистські вояки з Курил були відправлені на Слов’янський напрямок.

«Українські військові ліквідували частину з них», – зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, що Росія ще у березні почала перекидати додаткові сили на російсько-українську війну. Так, Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху.

Крім того, за інформацією української розвідки, Росія вербувала на війну в Україну бойовиків із Лівії та Сирії.

Додамо, що Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.