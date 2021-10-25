Під Черніговом вбивця лося помер під час втечі від лісника

Свідки вказали, що застрелив лося саме померлий при спробі втечі

За попередніми даними, вбитому лосю ледь виповнилося два роки

У Чернігівській області чоловік-браконьєр убив лося і раптово помер, коли намагався сховатися від лісника. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося в лісі біля села Смолянка. Побачивши лісничого, браконьєри кинулися бігти до свого автотранспорту. Під час цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав і помер.

Свідки вказали, що застрелив лося саме померлий при спробі втечі. Пізніше на місце надзвичайної події прибули поліцейські, які вилучили м'ясо тварини, зброю та інші речові докази. За попередніми даними, вбитому лосю ледь виповнилося два роки.

Браконьєрам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, громадські роботи або тюремний термін до трьох років

Слідство визначило всіх браконьєрів. Троє з чоловіків жителі Київської області. Четвертим виявився місцевий єгер. Триває слідство, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу – «Незаконне полювання». Їм загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, громадські роботи на термін від 160 до 240 годин або тюремним терміном до трьох років.

Нагадаємо, біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою та зовсім не боявся, коли його знімали.

До слова, на Вінниччині під колеса автомобіля потрапив лось.