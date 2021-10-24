Пенсіонерка вбила сусідську собаку на очах онука. Суд визначив для неї покарання

Обвинувачена уклала угоду про примирення у справі про жорстоке поводження з тваринами

Великоолександрівський районний суд Херсонської області визнав винною місцеву пенсіонерку в жорстокому поводженні з тваринами і затвердив угоду про примирення. Згідно з нею, жінці призначено три роки тюрми, але звільнено від покарання з іспитовим терміном один рік, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 19 жовтня.

За матеріалами справи 20 серпня обвинувачена на території власного помешкання вбила сусідську собаку за допомогою металевої кирки. Все це відбулося на очах малолітнього онука сусідки. Після вбивства тварини обвинувачена викинула її на землю поряд зі своїм домоволодінням.

30 вересня між потерпілою та обвинуваченою укладено угоду про примирення у вказаному кримінальному проваджені. Відповідно до змісту угоди, обвинувачена повністю визнала свою винуватість, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину і публічно вибачилася перед потерпілою у судовому засіданні.

Як повідомляв «Главком», у липні Кіцманський районний суд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка за жорстоке поводження з твариною. За даними досудового розслідування, 20 червня вночі обвинувачений перебував у будинку, де вчинив знущання над кошеням. Спочатку чоловік бив тварину об стіл та стіну, а потім помістив її до холодильника.

У квітні Самарський районний суд Дніпра засудив на один рік обмеження волі, замінивши його на два роки випробувального терміну, дівчину, яка викинула кішку з восьмого поверху житлового будинку.