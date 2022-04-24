Під обстрілами в Рубіжному тиждень жили самі двоє дітей

Мама Михайла та Джейсона тиждень тому пішла до міста і не повернулася

Братів врятували українські військові

У Рубіжному під постійними обстрілами російських військ двоє маленьких братів тиждень жили самі у будинку. Їх знайшли й врятували українські військові, повідомляє «Суспільне».

Михайло та Джейсон намагались готувати самі та виконувати настанову матері, яка казала не кидати дім напризволяще.

За словами Джейсона, їх мама тиждень тому пішла до міста і не повернулася. З нею немає зв'язку.

Хлопців підгодовували сусіди. Джейсон розповів, як їх з братом врятували українські військові.

«Я вийшов, дивлюся – троє військових. Вони кажуть: «Ти сам?». Я кажу, що ні, я з молодшим братом. «Скільки років?». «Чотири». Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. «Прилетить» у хату, завалить, ніхто вас не витягне, а мама казала не залишати дім. Я краще про брата подбаю та про своє життя», – каже Джейсон.

Дітей евакуювали у лікарню – один із небагатьох закладів, який ще працює у Сєвєродонецьку. Наразі братів відвезли до родичів у Полтаву. На Луганщині ж не припиняються обстріли.

Нагадаємо, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів Луганської області. Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.