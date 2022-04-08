Підполковнику, який втік із Києва, колеги вручили квіти (відео)

Дудник отримав за свою позицію «визнання» від колег

Поліцейський залишив пост у Києві, а сам поїхав «воювати» на Закарпатті

Начальник слідчого відділення Святошинського РУ ГУНП у Києві підполковник поліції Олександр Дудник вирішив, що у Києві він не потрібен, і вирішив «звалити» на Закарпаття.

«До Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області прибув начальник слідчого відділення Святошинського РУ ГУНП в м. Києві, підполковник поліції, хоче в нас воювати. А своїх залишив у Києві!», – йдеться в повідомленні.

Колектив Святошинського управління поліції у Києві зацінив вчинок колеги та вручив йому подарунок.

Нагадаємо, раніше генерал-майор СБУ в запасі тікав з України за підробленими документами (фото).

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