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    Події в Україні

    Підполковнику, який втік із Києва, колеги вручили квіти (відео)

    Дудник отримав за свою позицію &laquo;визнання&raquo; від колег - Підполковнику, який втік із Києва, колеги вручили квіти (відео)
    Дудник отримав за свою позицію «визнання» від колег
    скріншот із відео

    Поліцейський залишив пост у Києві, а сам поїхав «воювати» на Закарпатті

    Начальник слідчого відділення Святошинського РУ ГУНП у Києві підполковник поліції Олександр Дудник вирішив, що у Києві він не потрібен, і вирішив «звалити» на Закарпаття.

    «До Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області прибув начальник слідчого відділення Святошинського РУ ГУНП в м. Києві, підполковник поліції, хоче в нас воювати. А своїх залишив у Києві!», – йдеться в повідомленні.

    Колектив Святошинського управління поліції у Києві зацінив вчинок колеги та вручив йому подарунок.

    Нагадаємо, раніше генерал-майор СБУ в запасі тікав з України за підробленими документами (фото).

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    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Україна квіти окупація #stoprussia
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    Підполковнику, який втік із Києва, колеги вручили квіти (відео)