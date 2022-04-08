Окупанти мінують підходи до Харкова

В окупованих містах Харківщини рашисти тероризують населення

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують блокувати місто Харків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 квітня.

Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

У тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої ДНР виконують функції місцевої «поліції», здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війну за Харків росіяни вже програли.

Нагадаємо, під час останнього обстрілу Харкова рашисти влучили у школу і станцію метро.

За добу 6 квітня ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.

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