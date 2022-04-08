  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти мінують підходи до Харкова

    Російські загарбники ставлять мінно-вибухові загородження - Окупанти мінують підходи до Харкова
    Російські загарбники ставлять мінно-вибухові загородження
    фото ілюстративне

    В окупованих містах Харківщини рашисти тероризують населення

    На Харківському напрямку російські окупанти продовжують блокувати місто Харків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 квітня.

    Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

    У тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої ДНР виконують функції місцевої «поліції», здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

    Раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війну за Харків росіяни вже програли.

    Нагадаємо, під час останнього обстрілу Харкова рашисти влучили у школу і станцію метро.

    За добу 6 квітня ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.

    Читайте також:
    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти мінують підходи до Харкова