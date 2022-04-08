Сумщина вільна від окупантів, але небезпека ще не минула – Живицький

Територію, на якій побували рашисти, необхідно розмінувати

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що область повністю звільнили від російських окупантів, але її ще необхідно розмінувати. Про це йдеться у заяві Живицького в Facebook.

«Територія області вільна від окупантів, так що, якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) – це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі», – написав голова Сумської ОДА.

При цьому Живицький попередив українців про те, що на території ще небезпечно. Російські військові залишили дуже багато замінованих ділянок, які ще не перевірили.

«Не з'їжджайте на узбіччях і не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки або місць стоянок окупантів! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку – розмінування», – додав Живицький.

Нагадаємо, раніше Живицький повідомив, які громади найбільше постраждали.

Як відомо, після звільнення від рашистів на Сумщині виявлено закатованих мешканців.

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