  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сумщина вільна від окупантів, але небезпека ще не минула – Живицький

    Вороги лишили на нашій землі смертельні &laquo;подарунки&raquo; - Сумщина вільна від окупантів, але небезпека ще не минула – Живицький
    Вороги лишили на нашій землі смертельні «подарунки»
    фото з відкритих джерел

    Територію, на якій побували рашисти, необхідно розмінувати

    Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що область повністю звільнили від російських окупантів, але її ще необхідно розмінувати. Про це йдеться у заяві Живицького в Facebook.

    «Територія області вільна від окупантів, так що, якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) – це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі», – написав голова Сумської ОДА.

    При цьому Живицький попередив українців про те, що на території ще небезпечно. Російські військові залишили дуже багато замінованих ділянок, які ще не перевірили.

    «Не з'їжджайте на узбіччях і не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки або місць стоянок окупантів! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку – розмінування», – додав Живицький.

    Нагадаємо, раніше Живицький повідомив, які громади найбільше постраждали.

    Як відомо, після звільнення від рашистів на Сумщині виявлено закатованих мешканців.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Сумщина військові розмінування рятувальники Україна боєприпаси Facebook небезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сумщина вільна від окупантів, але небезпека ще не минула – Живицький