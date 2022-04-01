Генерал-майор СБУ в запасі тікав з України за підробленими документами (фото)

Генерал надав фальшиву довідку про непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового

Сьогодні, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал-майор СБУ в запасі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив двох генералів СБУ. Посад позбулися ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

Раніше повідомлялося, що ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ підозрюється у держзраді. Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого.

Як відомо, звання генерала Криворучку президент присвоїв у серпні 2021 року.