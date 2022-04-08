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    Добкін став дияконом московської церкви (фото)

    Добкіну дали сан диякона УПЦ Московського патріархату - Добкін став дияконом московської церкви (фото)
    Добкіну дали сан диякона УПЦ Московського патріархату
    фото: Харківська єпархія УПЦ МП

    Екснардеп закінчив духовну семінарію

    Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій поставив колишнього народного депутата Михайла Добкіна у сан диякона Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє сайт Харківської єпархії.

    Хіротонія (християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі) відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова.

    «За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна», – йдеться у повідомленні.

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    Добкін став дияконом московської церкви (фото)
    Добкін став дияконом московської церкви (фото)
    Добкін став дияконом московської церкви (фото)
    Добкін став дияконом московської церкви (фото)
    фото: Харківська єпархія УПЦ МП

    Диякон – служитель у церкві, що допомагає священикові під час відправи. За потреби з виправданих причин у канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Дозволено викладати в недільній школі.

    Зазначимо, що дияконом та меценатом УПЦ МП також є ще один ексрегіонал та позафракційний нардеп Вадим Новинський.

    Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу законопроектів про заборону діяльності УПЦ (МП), закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Михайло Добкін Україна обряд Митрополит Онуфрій окупація #stoprussia
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    Добкін став дияконом московської церкви (фото)