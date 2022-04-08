Напад на Нобелівського лауреата в Росії. Стали відомі виконавці та причина

Відповідальність за злочин взяв на себе «Союз Z десантников»

Телеграм-канал «Союз Z десантників» опублікував відео нападу на головного редактора російського видання «Новая газета» та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова відразу після злочину.

Нападники зробили таку заяву: «Як ми й обіцяли, найближчим часом наші ветерани нагадають «великим патріотам», що кров наших славетних синів не залишиться без відповіді. Ви, мразі, бачите, як хохли придумали «трагедію Бучі» і в той же час підтримуєте цю брехню, але не помічаєте як ріжуть горло нашим хлопцям! Ми прийдемо до кожного з вас, чекайте! Муратов, твоя американська футболка підтверджує, що тобі вже настав час додому. Як і решті «великих патріотів». У Вашингтон».

Нагадаємо, невідомий напав на Муратова прямо у вагоні потяга Москва–Самара. Вони облили все купе олійною фарбою з ацетоном.

Як раніше повідомлялося, російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи. Це відбулося 28 березня, через добу після інтерв’ю з українським президентом Володимиром Зеленським, яке брав, у тому числі представник цього видання.